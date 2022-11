Lima karakter wanita berikut ini dikatakan lebih kuat dari pemeran utama pria. Siapa saja karakter anime ini?

Kesetaraan gender merupakan isu yang terus menjadi perdebatan hingga saat ini. Ternyata ini mempengaruhi beberapa anime juga.

Karakter Anime Wanita Yang Lebih Kuat Dari Pemeran Utama Pria

Jelas, ada sejumlah karakter anime wanita yang lebih kuat dari pemeran utama pria.

Bahkan, di beberapa film anime, karakter wanita terkadang justru membantu pemeran utama pria mencapai potensi maksimalnya.

Kamu siapa? Berikut ini adalah daftar karakter anime wanita yang lebih kuat dari karakter utama:

Kanao – Pembunuh Iblis

Eri-Akademisi Pahlawanku

Akame – Akame Ga Bunuh!

Hinata-Tokyo Reveners

Setelah meninjau daftar tersebut, tim Hitekno.com juga telah merangkum beberapa informasi antara lain:

1. Kanao Tsuyuri – Pembunuh Setan

Kanao Tsuyuri dari anime Demon Slayer. (kepenggemaran)

Kanao Tsuyuri adalah adik angkat dari Shinobu Kocho, Serangga Hashira dari seri Demon Slayer.

Kanao menerima pendidikan yang lebih baik daripada para suster lainnya. Ini sekarang membuatnya menjadi Tsuguko dengan potensi untuk mencapai status Hashhira di Korps Pembunuh Iblis.

Dengan kekuatan ini, Kanao Tsuyuri telah berhasil mengungguli Tanjiro meski hanya soal kekuatan bertarung.

Ketika mereka pertama kali bertemu, jelas betapa terampilnya dia. Kanao Tsuyuri dengan mudah mengejar Tanjiro dan Nekuko saat mengejar mereka.

2. Eri – Akademi Pahlawanku

Eri dari anime My Hero Academia. (kepenggemaran)

Eri dari My Hero Academia mungkin memiliki tubuh yang kecil, tetapi dia memiliki banyak kekuatan.

Dia memiliki kemampuan untuk membalikkan tubuhnya. Ini dapat bermanfaat dalam dosis kecil karena dapat membalikkan penyakit, rasa sakit, dan penuaan.

Dalam skala yang lebih besar, kekuatannya menjadi menakutkan ketika dia kehilangan kendali. Dia bisa menghapus seluruh keberadaan seseorang.

Dengan kekuatan tersebut, Eri dikatakan mampu mengambil kekuatan All Mights One For All Power dari Deku dengan ledakan yang ganas.

3. Akame – Akame-Ga Bunuh!

Akame dari anime Akame Ga Kill. (penggemar pop)

Semua anggota Night Raid memang lebih kuat dari Tatsumi saat pertama kali bergabung.

Meskipun demikian, Akame membuktikan bahwa Tatsumi tidak tertandingi dalam keterampilan dan kekuatan ketika mereka pertama kali bertemu.

Bahkan, Akame juga membantu Tatsumi menjadi sekuat dia nantinya. Tanpa Akame, Tatsumi kemungkinan besar tidak akan pernah mendapatkan kemampuan untuk mewarisi Incursio.

4. Hinata Tachibana – Tokyo Revengers

Hinata Tachibana dari anime Tokyo Revengers. (kepenggemaran)

Hinata Tachibana tidak memiliki kekuatan atau senjata khusus yang membuatnya unik di Tokyo Reveners.

Dia hanya percaya pada dirinya sendiri dan mengakui kekuatan batinnya. Dia bahkan berani melawan Mikey, pemimpin geng Toman.

Dia memukulnya ketika dia membawa Takemichi keluar dari sekolah di tengah hari. Dan asal tahu saja, Takemichi tidak akan pernah bisa melawan Mikey seperti yang Hinata lakukan.

Inilah empat karakter wanita di anime yang lebih kuat dari karakter pria.

