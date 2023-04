Samsung-telah-mendominasi-pasar-TV-global-selama-17-tahun-berturut-turut

– Menurut laporan firma riset pasar Omdia kemarin, Samsung kembali memimpin pasar TV global di tahun 2022. Hal ini membuktikan dominasi Samsung di pasar TV global hingga saat ini.

Pencapaian terbaru dari laporan Omdia menambah deretan kesuksesan Samsung. Dimana brand asal Korea Selatan ini telah merajai pasar dan industri TV selama 17 tahun berturut-turut.

Pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen Samsung untuk memberikan pengalaman menonton premium dan desain yang berpusat pada pengguna.

Dengan memprioritaskan lini produk premiumnya

, Samsung telah mempertahankan kepemimpinannya yang tak tertandingi dalam industri TV selama 17 tahun yang mengesankan dan ini paling baik ditunjukkan oleh rangkaian TV Neo QLED.

Pada tahun 2022, Samsung berhasil menjual 9,65 juta unit TV QLED dan Neo-QLED yang mengesankan, menghasilkan total pengiriman 35 juta unit sejak diluncurkan pada tahun 2017.

Samsung terus mendominasi segmen pasar TV ultra-besar pada tahun 2022, dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 36,1% dan 42,9% untuk produk TV di atas 75 inci dan 80 inci.

Di pasar TV premium dengan harga di atas $2.500, Samsung memegang pangsa pasar terbesar

berdasarkan pendapatan sebesar 48,6%.

“Kepemimpinan industri kami selama 17 tahun terakhir telah dimungkinkan oleh kesetiaan dan kepercayaan konsumen yang berkelanjutan pada produk kami,” kata Cheolgi Kim, Wakil Presiden Eksekutif Bisnis Tampilan Visual, Samsung Electronics.

“Kami akan terus membuka jalan untuk menciptakan pengalaman perangkat dengan kualitas tertinggi yang melampaui kualitas gambar premium.” dia melanjutkan.

Kesuksesan Samsung di pasar TV global selama 17 tahun berturut-turut merupakan bukti komitmen perusahaan untuk menyediakan produk paling inovatif dengan desain yang berpusat pada konsumen dan terus meningkatkan pengalaman pengguna.

Peluncuran Bordeaux TV pada tahun 2006 menandai penerimaan luas TV LCD dengan desainnya yang canggih dan faktor bentuk yang ringan. Itu juga pertama kalinya Samsung menjadi nomor satu di pasar TV global.

Perusahaan terus menghadirkan teknologi terobosan kepada konsumen, meluncurkan TV LED pertamanya pada tahun 2009 dan Smart TV pada tahun 2011, dan memimpin pasar pada peluncuran TV dan selanjutnya.

Samsung terus mendorong batasan kualitas gambar dan inovasi layar dengan memperkenalkan produk teknologi terkini. Pada tahun 2017, Samsung mendefinisikan istilah “layar masa depan” dengan peluncuran TV QLED pertama, yang menggunakan teknologi titik kuantum untuk mencapai volume warna 100% untuk pertama kalinya di industri.

Pada tahun 2018, perusahaan meluncurkan QLED 8K yang inovatif, diikuti oleh Neo QLED berbasis Quantum Mini LED dan LED MICRO self-illuminating pada tahun 2021. Rangkaian teknologi inovatif ini mendefinisikan ulang dan terus menetapkan standar untuk tolok ukur industri baru kualitas gambar TV . .

Selain itu, Samsung adalah pemimpin dalam terobosan kategori baru seperti serial TV gaya hidup. Dimulai dengan tema The Serif yang ikonik di tahun 2016, Samsung memperluas jajarannya dengan tema yang dapat mendukung pengalaman pengguna melalui produk seperti The Frame, The Sero, The Terrace, The Premiere, dan The Freestyle.

Di tahun 2023, komitmen Samsung terhadap inovasi terus berlanjut. Akankah rekor dominasi Samsung di pasar TV global berlanjut tahun ini?

