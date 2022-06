Meski sempat tertunda, proyek remake Prince of Persia

terus berlanjut Para penggemar game Prince of Persia harus ekstra sabar menunggu judul terbarunya.

Ubisoft mengumumkan bahwa mereka menunda tanggal rilis Prince of Persia: Sands of Time Remake.

Ini merupakan pengumuman kesekian kalinya terkait penundaan Prince of Persia: Sands of Time Remake. Toko seperti GameStop menghapus pesanan di muka selama akhir pekan. Hal ini menyebabkan rumor yang beredar bahwa penerbit akan membatalkan proyek tersebut.

Baca juga

Resmi Diperkenalkan, Berikut Spesifikasi dan Harga Poco X4 GT

Poco F4 Resmi Diluncurkan, Harga Mulai Rp 5 Jutaan

Kalender air BMKG menjadi pedoman kelangsungan hidup suku Asmat

Daftar Harga HP Xiaomi Juni 2022

Jajaran laptop Lenovo Yoga dirilis di Indonesia dan ditenagai oleh prosesor Intel Generasi ke-12

Meskipun demikian, Ubisoft menepis rumor tersebut dan menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan proyek Prince of Persia Remake.

Pengembangan Prince of Persia: The Sands of Time Remake kini dipimpin oleh Ubisoft Montreal. Kami bangga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ubisoft Pune dan Ubisoft Mumbai. Ubisoft Montreal akan mendapat manfaat dari pembelajaran mereka saat tim baru bergerak. Pekerjaan untuk menghasilkan remake yang sangat bagus,” kata perwakilan Ubisoft kepada IGN.

Dikutip dari Gamespot, Ubisoft memiliki banyak game lain yang akan segera keluar. Acara showcase berikutnya akan berlangsung akhir tahun ini. Ubisoft memiliki sekitar 20 pengumuman game di acara tersebut.

Ilustrasi remake Prince of Persia Sands of Time. (Ubisoft)

Prince of Persia Remake telah ditunda beberapa kali. Game ini pertama kali diungkap di Ubisoft Forward pada September 2020.

Tanggal peluncuran asli Prince of Persia Remake Januari 2021 telah dimundurkan ke Maret 2021. Dua bulan kemudian, Ubisoft mengumumkan bahwa game tersebut telah ditunda tanpa batas waktu. Mereka berpendapat bahwa grafis baru, sistem pertarungan dan bidikan dapat lebih disempurnakan untuk PC, PS4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series X/S.

arrow_forward_iosBaca selengkapnya

Didukung oleh GliaStudio

Ubisoft menyatakan bahwa gameplay dan grafis proyek ini membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Mereka mengumumkan pada Oktober 2021 bahwa game tersebut akan dirilis sekitar tahun 2022 atau 2023.

Prince of Persia The Sands of Time Remake akan keluar tahun depan. (Ubisoft)

Pengumuman baru mengungkapkan bahwa mereka akan melewatkan tanggal rilis 2023. Berdasarkan laporan dari Siliconera beberapa waktu lalu, game tersebut akan menampilkan model karakter baru, peningkatan grafis dan pengisi suara baru.

Judulnya adalah versi remaster sepenuhnya dari Prince of Persia: The Sands of Time tahun 2003 yang diakui secara luas.

Pada kuartal pertama tahun 2021, perusahaan mengumumkan penundaan tak lama setelah trailer pertama, yang menarik beberapa reaksi negatif dari penggemar.

Mereka mengkritik gaya visual versi remake yang tidak terlalu bagus. Mengingat telah berganti developer dan sempat mengalami delay beberapa kali, semoga Ubisoft bisa menghadirkan Prince of Persia: Sands of Time Remake dengan kualitas yang maksimal.

Sumber :