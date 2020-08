Posted on

Paket Nelpon simPATI merupakan fasilitas yang diberikan Telkomsel kepada pelanggan setianya untuk memudahkan mereka dalam memilih paket telepon yang diinginkan.

Ada banyak sekali paket nelpon simPATI yang bisa Anda pilih, mulai dari paket harian, mingguan, bulanan, paket siang dan malam.

Berikut jenis- jenis paket nelpon yang ada di simPATI:

Paket Nelpon simPATI Harian

Terdapat banyak paket harian yang ada di simPATI yang bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda, berikut jenis-jenis paket harian yang bisa Anda pilih

TM Seharian

Paket pertama yang kami rekomendasikan adalah paket TM Seharian. Dengan menggunakan paket telpon ini anda akan mendapatkan 150 menit per harinya.

Paket ini bisa anda gunakan untuk pengguna sesama Telkomsel. Harga yang tertera dari paket ini adalah Rp 4.700.

Talkmania Siang

Paket yang kedua adalah Talkmania Siang, paket ini dapat anda gunakan pada pukul 00:00 sampai dengan 1:59.

Sama dengan paket sebelumnya bahwa paket ini bisa anda gunakan untuk sesama pengguna tellkomsel. Total yang anda dapat dari paket ini adalah 250 menit dengan harga Rp 4.450.

Talkmania Malam

Paket selanjutnya adalah Talkmania Malam, untuk paket yang satu ini bisa anda gunakan pada pukul 17:00 sampai 23:59.

Anda akan mendapatkan paket nelpon sebanyak 200 menit sesama operator dengan harga Rp 4.550.

Talkmania Siang All Operator

Talkmania Siang All Operator paket ini bisa anda gunakan untuk menelpon teman kalian yang berbeda operator.

Dengan paket ini anda akan mendapatkan paket telpon selama 30 menit untuk all operator dari pukul 00:00 sampai pukul 16:59.

Selain itu anda juga akan mendapatkan paket sesam operator sebesar 120 menit. Biaya yang dikenakan adalah Rp 5.500.

Talkmania Malam All Operator

Sama dengan paket sebelumnya paket ini juga bisa anda gunakan untuk menelpon beda operator.

Anda akan mendapatkan 30 menit telpon beda operator dan tambahan 60 menit untuk telpon sesama telkomsel.

Paket ini berlaku pada pukul 17:00 sampai 23:59 dengan harga yang sama yaitu Rp 5.500.

Talkmania Seharian All Operator

Talkmania Seharian All Operator memberikan paket telpon sebesar 20 menit untuk semua operator dan 40 menit untuk pengguna sesama telkomsel.

Keuntungan paket ini bisa anda gunakan kapanpun selama satu hari penuh. Harga yang diberikan untuk paket ini adala Rp 5.250.

[su_note note_color=”#ffffff”] Lupa nomor simPATI? coba cek dengan cara cek nomor Telkomsel [/su_note]

Paket Nelpon simPATI Mingguan

Jika paket harian dirasa kurang mantap, simPATI memberikan pilihan lain untuk paket telepon ke pelanggannya.

Yaitu paket mingguan yang terdiri dari berbagai jenis yang bisa Anda pilih pada tabel berikut ini.

Keterangan masing-masing paket

TM Jumbo Siang All Operator

Paket ini berisi:

200 MB internet berlaku 6 hari.

Telepon 350 menit ke sesama kartu Telkomsel (pukul 00:00 – 17:00) untuk 6 hari.

Telepon 50 menit ke operator lain (pukul 00:00-17:00) untuk 6 hari.

TM Jumbo Combo Mingguan

Paket TM Jumbo Combo akan memberikan anda paket sebanyak 1.400 menit, berlaku dari jam 01.00-24.00 selama 7 hari.

Selain mendapatkan paket telpon anda juga akan mendapatkan paket internet sebanyak 150 MB.

TM Jumbo Malam Mingguan

Paket ini berlaku selama 7 hari. Yang akan Anda dapatkan, nelepon 900 menit ke sesama Telkomsel (pukul 17:00-24:00)

TM Jumbo Mingguan

TM Mingguan 24 jam akan memberikan anda paket nelpon sebesar 1.700 menit untuk telpon sesame operator.

Harga yang diberikan untuk paket nelpon ini adalah Rp 22.500. Sesuai dengan Namanya paket ini bisa anda gunakan selama 7 hari penuh dari jam 01:00 s/d. 24:00.

TM Jumbo Siang Mingguan

Paket Talkmania Jumbo Siang merupakan paket irit yang bisa anda gunakan. Cocok digunakan untuk para pelajar yang masih belum berpendapatan.

Dengan harga Rp 13.500 anda akan mendapatkan paket nelpon sebesar 1.050 menit untuk sesama operator.

Paket telpon ini bisa anda gunakan mulai pukul 01.00 sampai pukul 17.00. harga yang diberikan untuk paket ini adalah sebesar Rp 13.500 untuk 7 hari.

Telepon All Operator

Detail yang bisa Dapatkan dengan paket ini adalah:

Telepon 125 menit ke sesama pengguna Telkomsel. Telepon 75 menit ke all operator. 200 SMS TSEL

TM Jumbo Malam All Operator

Paket TM Jumbo Malam cocok untuk anda yang hobi telpon malam. Paket ini menawarkan paket telpon sebanyak 350 menit ke sesama operator TSEL, dan juga 50 menit ke operator lain.

Berlaku pada pukul 17:00 sampai dengan 23:59 selama 6 hari.

Selain itu terdapat juga tambahan paket internet sebanyak 200 MB. Untuk menikmati paket ini, anda harus membauar Rp.19.000

TM Jumbo Malam

Dengan biaya Rp.18.000, Anda akan mendapatkan Internet 200MB dan telepon 300 menit dari pukul 18:00-23:59 untuk 6 hari.

TM Jumbo Siang

Cocok untuk Anda yang tidak suka begadang. Harga yang ditawarkan Rp.16.000 dan akan mendapatkan internet 200MB, telepon 900 menit untuk 6 hari (pukul 00:00 s.d. 17:00).

Telepon All Operator 7 Hari

Sesuai namanya, Anda akan mendapatkan paket telepon ke semua operator, dengan kuota 40 menit selama 7 hari.

[su_quote] Sesama pengguna simPATI juga bisa berbagi pulsa lho, baca saja di cara transfer pulsa Telkomsel.[/su_quote]

Paket Nelpon simPATI Bulanan

Sama seperti paket nelpon harian maupun mingguan, paket bulanan ini juga terdapat beberapa jenisnya yang bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan anda.

Keterangan masing-masing paket

TM Combo Bulanan

Berlaku selama 30 hari. Mendapatkan 4000 menit telepon ke sesama Telkomsel dan data internet sebesar 500MB.

Berelaku dari jam 01.00 s/d 24.00. Harga paket, Rp.63.000.

TM Combo Bulanan

Berlaku selama 30 hari. Dengan harga paket sebesar Rp.108.000, Anda akan mendapatkan 8500 menit telepon ke sesama TSEL dan 500MB paket data. Berlaku pada pukul 01.00-24.00

TM Bulanan

Paket Talkmania Bulanan memberikat paket nelpon sebanyak 6.000 menit untuk 30 hari. Hanya saja paket ini hanya bisa anda gunakan untuk sesama pengguna Telkomsel.

Anda bisa menggunakan 200 menit per harinya. Harga dari paket ini adalah Rp 54.000.

Talkmania Bulanan

Hampir sama dengan paket diatas, bedanya harganya lebih mahal yaitu Rp.90.000. Tentunya paket yang didapatkan juga lebih banyak.

Yakni 11.000 menit nelpon ke sesama Telkomsel untuk 30 hari.

Telepon All Operator

Paket ini memberikan 600 menit telpon ke sesama Telkomsel dan 300 menit ke operator lain. Anda juga akan mendapatkan 1000 SMS gratis ke nomor Telkomsel.

Berlaku 30 hari dengan biaya Rp.90.000.

Paket Telepon All Operator

Paket Voice All Operator ini menawarkan paket nelpon bulanan sebanyak 200 menit.

Paket ini bisa anda gunakan untuk telpon ke semua operator kapanpun dengan rentang waktu 30 hari. Biaya untuk paket ini adalah Rp 60.000.

Pertanyaan Seputar Paket Nelpon simPATI

[su_accordion][su_spoiler title=”Q : Bagaimana cara membeli paket-paket tersebut?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Anda bisa menggunakan kode UMB *999# atau melalui aplikasi My Telkomsel.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Saya punya kartu As dan Loop, apa bisa menggunakan paket-paket tersebut?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Tidak Bisa. Hanya untuk kartu simPATI. Kartu as dan Loop memliki paketnya sendiri[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Harga paket apakah sudah termasuk pajak?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Iya, sudah termasuk pajak PPN 10%.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Saya punya kartu simPATI baru, apakah bisa menggunakan paket-paket tersebut?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Ya. semua kartu perdana simPATI bisa menikmati semua paket tersebut.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q : Saya masih punya sisa paket, namun masa berlakunya sudah habis. Apakah bisa diakumulasi?” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]A : Tidak Bisa. Semua kuota hanya bisa dipakai selama masa berlaku paket[/su_spoiler] [/su_accordion]

[su_note note_color=”#ffffff”]NOTE: Semua paket di atas sewaktu-waktu bisa berubah. Tergantung dari kebijakan Telkomsel.[/su_note]

Itulah beberapa jenis paket nelpon simPATI. Anda dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan anda.