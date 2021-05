9 HP Samsung NFC Terbaru Murah

Near Field Communication atau lebih dikenal dengan sebutan NFC adalah teknologi yang memungkinkan beragam perangkat terhubung dengan mudah. Salah satu contoh populernya adalah pembayaran dimana Anda hanya tinggal memindai HP untuk membayar. Saat ini ada banyak HP Samsung NFC terbaru.

Harga HP NFC pun semakin hari semakin terjangkau. Cara pembayaran tanpa tunai pun akan semakin banyak digunakan. Berikut adalah 9 HP Samsung terbaru yang sudah menggunakan teknologi NFC.

Daftar HP Samsung NFC Terbaru

1. Samsung Galaxy M51

Mendukung fitur NFC, Galaxy M51 sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 7000 mAh. HP ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 730G, GPU Adreno 618, RAM 8 GB, dan memori internal 128 GB. Kamera HP ini adalah 32 MP (depan) dan 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP (belakang).

Galaxy M51 mendukung teknologi pengisian cepat dan menggunakan layar Super AMOLED Plus yang jernih. Kisaran harga Galaxy M51 adalah Rp 5.149.000. Ponsel ini dikenal karena kapasitas baterainya tinggi yang membuat Anda bisa menggunakannya berjam-jam tanpa perlu repot mengisi ulang daya.

2. Samsung Galaxy A31

Sektor kamera, baterai, dan memori internal HP ini bisa dianggap merupakan sektor yang diunggulkan. Galaxy A31 dilengkapi dengan baterai 5000 mAh, Chipset Helio P65, GPU Mali-G52 MC2, dan RAM 6 GB. Sementara memori internal yang digunakan di HP ini adalah 128 GB. Dukungan untuk microSD tersedia.

Galaxy A31 sudah mendukung fitur NFC dan menggunakan 4 kamera belakang dengan resolusi 48 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP. Sementara kamera depan yang digunakan memiliki resolusi 20 MP. HP Samsung dengan panel AMOLED memiliki layar 6,4 inci dan dijual di kisaran harga Rp 3.449.000.

3. Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 memiliki layar 6,2 inci dengan pixel yang bisa dikatakan lebih rapat. HP Samsung NFC terbaru ini menggunakan baterai berkapasitas 4000 mAh dan memori internal 128 GB dengan dukungan microSDXC. HP ini sudah dilengkapi chipset Exynos 990, GPU Mali-G77 MP11, dan RAM 8 GB.

Kualitas potret HP ini mumpuni dengan kamera belakang 12 MP + 64 MP + 12 MP dan kamera depan 10 MP. Ukuran layar Galaxy S20 adalah 6,2 inci dengan jenis layar Dynamic AMOLED 2X. Galaxy S20 memang dijual dengan harga yang tidak murah. Harga rata-rata Galaxy S20 ada di kisaran Rp 10.199.000.

4. Samsung Galaxy S20+

Model yang lebih mahal dan lebih baik dari Galaxy S20 ini sudah mendukung fitur NFC. Galaxy S20+ dilengkapi baterai 4500 mAh, memori internal 128 GB, RAM 8 GB, GPU Mali-G77 MP11, dan Chipset Exynos 990 Octa-Core. Galaxy S20+ sudah mendukung memori eksternal microSDXC.

Galaxy S20+ menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inci. Sementara kamera yang digunakan adalah 10 MP (depan) dan 12 MP + 64 MP + 12 MP + 0,3 MP (belakang). Galaxy S20+ memiliki harga yang lebih mahal dari Galaxy S20, tepatnya di kisaran Rp 10.388.000.

5. Samsung Galaxy S20 Ultra

Varian atau model paling tinggi dari Samsung seri Galaxy S20. Model Ultra ini adalah model terbaik dengan harga paling tinggi. Galaxy S20 Ultra dilengkapi dengan chipset Exynos 990 Octa-Core, GPU Mali-G77 MP11, RAM 12 GB, memori internal 128 GB, dan baterai berkapasitas 5000 mAh.

Galaxy S20 Ultra menggunakan kamera depan 40 MP dan kamera belakang 108 MP + 48 MP + 12 MP + 0,3 MP. Kapasitas kamera tersebut membuat HP ini memang mantap untuk dijadikan kamera potret. Selain itu bodi HP ini juga menggunakan Gorilla Glass. Galaxy S20 Ultra dijual di kisaran harga Rp 13.499.000.

6. Samsung Galaxy A72

HP Samsung NFC terbaru Galaxy A72 sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, USB Type-C 2.0, Wifi, dan USB On the Go. Galaxy A72 juga sudah menggunakan teknologi pemindai sidik jari. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 720G Octa-Core, GPU Adreno 618, dan RAM 8 GB.

Galaxy A72 menggunakan memori internal 128 GB atau 256 GB. HP ini menggunakan kamera depan 32 MP dan kamera belakang 64 MP + 8 MP +12 MP + 5 MP. Kapasitas baterai yang digunakan adalah 5000 mAh. HP Samsung dngan layar 6,7 inci ini dijual di kisaran harga Rp 5.999.000 – Rp 6.399.000.

7. Samsung Galaxy A52

Galaxy A52 dijual dalam 2 model berbeda. Pertama model memori 128 GB dan RAM 8 GB dan kedua, model memori 128 GB dan RAM 6 GB. Chipset yang digunakan di HP ini adalah Snapdragon 720G Octa-Core. Sementara GPU dan baterai yang digunakan adalah Adreno 618 dan Li-Po 4500 mAh.

HP ini menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan jenis layar Super AMOLED. Kamera depan yang digunakan berkapasitas 32 MP dan kamera belakangnya 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP. Harga ponsel pintar dari Samsung dengan dukungan NFC ini ada di kisaran Rp 5.399.000.

8. Samsung Galaxy A32

Untu ukuran HP Samsung yang sudah dilengkapi dengan teknologi NFC, Galaxy A32 dijual dengan harga yang cukup ekonomis. Galaxy A32 dijual di kisaran harga sekitar Rp 3.599.000. Galaxy A32 sudah dilengkapi dengan RAM 6 GB atau RAM 8 GB. Chispet yang digunakan adalah MediaTek Helio G80.

Galaxy A32 menggunakan baterai 5000 mAh, memori internal 128 GB, dan kamera depan 20 MP. Sementara kamera belakang yang digunakan berkapasitas 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP. HP Samsung yang dirilis di bulan Maret 2021 sudah menggunakan layar Super AMOLED ukuran 6,4 inci Full HD+.

Galaxy A32 dapat dikatakan HP kelas menengah yang capable dalam melaksanakan tugas harian, multi-tasking, dan memainkan game dengan performa yang oke. Kualitas baterai dalam ponsel ini juga dinilai baik. Hal lain yang bisa diapresiasi dari HP ini adalah bodinua yang solid dan performa yang mantap.

9. Samsung Galaxy Note 20

HP Samsung NFC terbaru selanjutnya adalah Galaxy Note 20. HP dengan layar Super AMOLED 6,7 inci ini sudah dilengkapi dengan chipset Exynos 990, GPU Mali-G77 MP11, dan RAM 8 GB. HP ini memiliki memori internal 256 GB. Kapasitas baterai yang digunakan adalah 4300 mAh.

Galaxy Note 20 menggunakan kamera depan 20 MP dan kamera belakang 12 MP + 64 MP + 12 MP. HP ini sudah mendukung fitur NFC, dan beragam teknologi mutakhir lainnya. Galaxy Note 20 dijual di kisaran harga yang tidak murah, tepatnya di kisaran Rp 11.999.000.

Selalu perhatikan anggaran dan daftar harga HP Samsung NFC terbaru yang Anda buru. Harga HP Samsung memang tidak murah tetapi sebanding dengan kualitasnya. Di masa depan teknologi NFC akan menjadi teknologi yang sudah diintegrasikan pada beragam produk HP, termasuk dari Samsung.