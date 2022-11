– Sejak Facebook, Instagram, dan WhatsApp down pada Senin malam (10 April 2021), efeknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan. Tapi juga CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Gangguan pada Facebook, Instagram, dan WhatsApp sendiri dilaporkan mulai Selasa pagi (5/10/2021).

Hanya dalam hitungan jam, Mark Zuckerberg bisa merugi Rp 99,7 triliun

Pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg juga merasakan dampak dari gangguan ini. Yakni nominal kekayaan laki-laki tersebut.

hanya dalam beberapa jam, lapor situs Entrepreneur, Selasa (5/10/2021).

Saham Facebook anjlok 5 persen akibat masalah tersebut, berkontribusi pada penurunan 15 persen sejak pertengahan September.

Penurunan harga saham ini berdampak pada kekayaan Mark Zuckerberg sebesar US$121,6 miliar atau Rp1.733 triliun.

Menurut Indeks Miliarder Bloomberg, Mark Zuckerberg telah merosot ke posisi kelima dalam daftar 500 orang terkaya di dunia.

Mark Zuckerberg. (Facebook/ Mark Zuckenberg)

Dia berada di bawah pendiri Microsoft Bill Gates dengan kekayaan bersih $124 miliar atau Rp 1.767 triliun.

Seperti diketahui, layanan WhatsApp, Facebook, dan Instagram sempat down sejak Senin malam hingga Selasa pagi.

Selama sekitar enam jam, 2,7 miliar pengguna di seluruh dunia terpengaruh oleh gangguan ini.

VP Infrastruktur Facebook Santosh Janardhan mengungkapkan bahwa perubahan konfigurasi router tulang punggung yang mengoordinasikan lalu lintas jaringan antar pusat data menjadi alasan gangguan tersebut.

“Gangguan pada lalu lintas jaringan ini memiliki efek berjenjang pada cara pusat data kami berkomunikasi, sehingga menghentikan layanan kami,” kata Janardhan di blog resmi Facebook, dikutip Selasa (5/10/2021).

Ia menilai penyebab kegagalan layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp terletak pada perubahan konfigurasi yang salah.

Janardhan juga tidak menemukan ada data pengguna yang disusupi sebagai penyebab layanan Facebook, Instagram, dan WhatsApp down.

“Kami juga tidak memiliki bukti bahwa data pengguna disusupi sebagai akibat dari layanan ini,” tambahnya.

Ini adalah laporan penurunan kekayaan bersih Mark Zuckerberg akibat jatuhnya saham Facebook. Terjadi setelah masalah Facebook, Instagram dan WhatsApp.

