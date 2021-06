10 Game Merias Wajah

Salah satu jenis permainan yang disukai oleh perempuan atau remaja adalah game berhias. Game ini akan berisi tentang yang konsen berhias seperti melakukan make-up atau mengganti penampilan atau baju dari tokoh yang ada di dalamnya.

Biasanya game ini memiliki banyak koleksi yang bisa dipakai secara gratis atau premium. Untuk mengetahui seperti apa game berhias yang saat ini sedang populer, Anda bisa menyimak selengkapnya dari daftar yang akan kita bahas di bawah ini.

Rekomendasi Game Berhias untuk Anak Perempuan

Game berhias memiliki beberapa jenis mulai dari yang berhubungan dengan make up sampai fashion. Berikut beberapa jenis game yang mungkin bisa anda mainkan saat senggang.

1. Make-Up Me: Superstar

Game pertama yang akan kita bahas memiliki tema mendandani seorang superstar atau bintang terkenal. Setiap hari anda akan diminta untuk melakukan make-up pada wajah sesuai dengan tema tertentu. Superstar harus dibuat menjadi lebih cantik supaya nilainya tinggi.

Selain melakukan rias pada wajah, Anda juga akan diminta untuk melakukan pemilihan fashion dari atas sampai ke bawah. Atasan, bawahan, hingga aksesori yang digunakan harus sesuai dengan riasan. Apabila semua elemen bisa menyatu, tokoh yang anda dandani akan tampil sempurna.

Semua hasil riasan akan dinilai dan mendapatkan hadiah atau reward tertentu. Semakin banyak hadiah yang anda dapatkan, item khusus bisa dibeli dengan mudah untuk mempercantik toko yang anda miliki.

2. Princess Makeup Salon

Konsep dari game ini adalah bekerja di salon yang akan membuat para tamu tampil lebih sempurna. Tamu yang datang memiliki wajah dan bentuk mirip princess dalam tokoh Disney. Para tamu harus dilayani dengan baik mulai dari awal hingga pemilihan gaun.

Pada game ini Anda harus melakukan banyak hal seperti menata rambut, melakukan spa, hingga melakukan make-up dan pemilihan pakaian beserta aksesorisnya. Semua hal dilakukan agar tamu tampak lebih cantik dan mendapatkan hadiah lebih besar.

Game ini bisa dimainkan secara gratis dengan mengunduhnya secara langsung melalui Play Store. Semua item di dalamnya bisa dimainkan meski beberapa ada yang premium dan membutuhkan top up.

3. Candy Makeup Beauty Game

Sedikit berbeda dengan 2 game yang sudah dibahas di atas. Game ini hanya berfokus pada riasan di wajah dan juga rambut. Fokus dari permainan ini adalah mengembangkan kreativitas untuk membuat wajah dari tokoh yang disediakan menjadi lebih cantik dan juga unik.

Anda akan disediakan cukup banyak palet yang berisi banyak warna dan digunakan pada bagian wajah. Meski tidak memiliki kemampuan make up sebelumnya, Anda bisa memainkan game ini karena hanya perlu memadukan beberapa warna agar sesuai dengan wajah dari tokoh.

Setelah menghias wajah dan juga rambut, hasil akhirnya akan dinilai oleh 3 orang. Apabila hasilnya maksimal anda akan mendapatkan poin besar serta hadiah yang bisa dikumpulkan untuk mengoleksi beberapa item eksklusif.

4. Make-Up Me

Game ini memiliki konsep simulasi sehingga Anda bisa melakukan apapun untuk merias wajah dari tokoh yang sudah disediakan. Semua perlengkapan make up sudah tersedia sehingga anda hanya perlu melakukan perhiasan sesuai dengan kreativitas.

Ada cukup banyak elemen yang bisa dipadupadankan pada wajah agar tampak menjadi lebih cantik. Selain itu Anda juga bisa menambahkan beberapa aksesori yang membuat tampilan menjadi lebih sempurna. Bahkan ada elemen tato yang bisa ditambahkan di sekitar wajah.

5. Barbie™ Fashion Closet

Tidak ada yang tidak mengenal boneka Barbie. Game ini dibuat sendiri oleh pengembang dari Barbie untuk memudahkan semua penggemarnya melakukan simulasi make up tanpa harus menggunakan boneka yang mereka miliki. Cukup dengan aplikasi ini, boneka bisa dilihat dengan sempurna.

Ada cukup banyak koleksi make up yang disediakan pada game ini. Anda bisa menggunakan semua koleksi make up untuk merias wajah dari Barbie sebelum nantinya di carikan baju yang sesuai dengan make up tersebut tersebut.

Koleksi baju yang tersedia di sini juga cukup banyak. Beberapa ada yang disediakan secara gratis dan ada yang bisa diperoleh dengan membeli memakai item khusus.

6. Halloween Makeup Me

Jika lima bahasan sebelumnya berhubungan dengan cara membuat cantik pada seorang wanita. Game ini sedikit berbeda karena memiliki fokus pada riasan spesialis Halloween yang memiliki tema agak seram tapi tetap memiliki sisi cantik di dalamnya.

Anda bisa menggunakan berbagai jenis make up untuk merias wajah seseorang agar terlihat garang. Beberapa aksesori juga bisa ditambahkan agar ada taring atau tanduk sehingga mirip sekali dengan kostum pada perayaan Halloween.

7. Wedding Makeup Artist Salon

Apabila game riasan banyak berfokus pada aktivitas yang dilakukan di salon. Game ini justru memiliki tema menjadi seorang event organizer dari pernikahan seseorang. Anda harus melakukan banyak hal untuk pernikahan itu mulai dari mempersiapkan pengantin.

Anda harus melakukan berbagai aktivitas relaksasi seperti spa hingga melakukan make-up yang sesuai dengan baju pengantinnya. Segala proses dilakukan agar pernikahan bisa berjalan dengan lancar dan pengantin wanitanya tampak lebih cantik serta sempurna di hadapan banyak orang.

8. Dress Up Games Stylist

Sebagai seorang fashion stylist Anda harus memperhatikan banyak hal mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini menyajikan simulasi agar anda bisa menjadi seorang stylish profesional untuk membuat artis menjadi lebih cantik sebelum melakukan sesi pemotretan.

Yang dikerjakan jika memainkan game ini adalah pemilihan warna gaun atau model pakaian yang sesuai dengan tema. Selanjutnya Anda juga akan memilih aksesori yang bisa dipakai untuk meningkatkan keanggunan dari model. Terakhir make up juga harus disesuaikan.

9. Magical Hair Salon

Game ini hanya berfokus pada perawatan rambut seperti memberikan vitamin, mencuci, potong rambut, sampai melakukan aktivitas pewarnaan agar sesuai dengan jenis pakaian atau acara yang akan dilalui oleh para model atau tokoh di dalamnya.

Meski terkesan sederhana game ini sebenarnya cukup sulit untuk dilakukan. Apalagi anda tidak memiliki kemampuan untuk memadukan warna, model yang anda miliki bisa memiliki rambut yang kacau.

10. Sweet Baby Girl Beauty Salon 3

Game ini memiliki tokoh seorang gadis kecil yang melakukan perawatan di salon. Mereka bisa melakukan perawatan rambut seperti creambath hingga melakukan pewarnaan sesuai dengan trail yang berlaku saat itu.

Memainkan game ini akan membuat Anda banyak melakukan tugas secara bersamaan. Manajemen waktu harus diatur dengan baik agar semua konsumen yang ada di sini tidak kecewa. Apalagi sampai melakukan kesalahan saat melakukan perawatan pada rambut.

Setiap game berhias yang sudah dibahas di atas. Memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Ada yang bisa dimainkan secara gratis termasuk semua konten yang ada di isinya. Namun, ada juga konten berbayar dengan harga yang cukup bervariasi.

Mainkan salah satu dari game diatas jika Anda menyukai hal-hal yang berbau dengan make up dan juga fashion. Dengan memainkan game ini anda bisa dengan mudah mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Misal saat memilih pakaian Dan juga menggunakan riasan wajah.

