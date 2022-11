Selain serial anime, ada juga film anime yang dijadwalkan tayang tahun depan. Simak di bawah ini 13 film anime yang akan tayang di tahun 2022, termasuk jadwalnya.

Bagi Anda pecinta anime, tahun 2022 bisa menjadi tahun keberuntungan bagi Anda.

Film anime tayang tahun 2022 lengkap dengan jadwalnya

Karena tahun depan setidaknya akan ada 13 judul film anime baru yang dirilis.

Salah satu yang mungkin patut untuk ditunggu adalah Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021.

Film baru Doraemon ini dijadwalkan rilis pada 4 Maret 2022. Selain Doraemon, ada juga Gratis! The Final Stroke (Bagian 2), yang akan keluar April mendatang.

Film ini juga menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu banyak orang

, apalagi melihat suksesnya part 1 membuat penasaran.

Oh ya, jangan lupa, ada juga film One Piece baru yang akan rilis di awal Agustus 2022. Penasaran dengan petualangan kru Bajak Laut Topi Jerami?

Film One Piece: Merah. (Fandom)

Berikut 13 judul film anime yang dijadwalkan rilis di tahun 2021:

Bang mimpi! Poppin’ Dream!, dirilis 1 Januari 2022, dibuat oleh Studio Sanzigen dan disutradarai oleh Kdai Kakimoto (bos) dengan Masanori Uetaka.

Dirilis 28 Januari hingga 11 Februari, The Orbita Children dibuat oleh Studio Production +h dan disutradarai oleh Mitsuo Iso.

Eien no 831, dirilis 30 Januari, diproduksi oleh Studio Craftar dan disutradarai oleh Kenji Kamiyama.

Star Blazers: Space Battleship Yamato 2205: Kosho -STASHA-, yang akan dirilis pada tanggal 4 Februari, diproduksi oleh Studio Satelight dan disutradarai oleh Kenji Yasuda.

Fruits Basket: Prelude, dijadwalkan pada 18 Februari, akan diproduksi oleh studio TMS/8PAN dan disutradarai oleh Yoshihide Ibata.

Goodbye, Don Glas!, yang akan dirilis 18 Februari, dibuat oleh Studio Madhouse dan disutradarai oleh Atsuko Ishizuka.

Deemo: Memorial Keys, dijadwalkan rilis pada 25 Februari, dibuat oleh studio Production I.G dan Signal.MD dan disutradarai oleh Jun’ichi Fujisaku (Chief) bersama dengan Shhei Matsushita.

Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 akan tayang pada 4 Maret 2022 dan dibuat oleh Studio Shin-Ei Animation dan Shirogumi serta disutradarai oleh Susumu Yamaguchi.

Ansambel Bintang!! Road to Show!!, dijadwalkan tayang 4 Maret 2022, dibuat oleh Studio David Productions, disutradarai oleh Asami Nakatani (Chief) dan dibintangi oleh Masakazu Hishida.

The Legend of the Galactic Heroes: The New Theses Gekitotsu, dijadwalkan rilis 4 Maret – 13 Mei, dibuat oleh Studio Production I.G, disutradarai oleh Shunsuke Tada.

Dijadwalkan rilis pada 15 April 2022, Detective Conan: The Bride of Halloween dibuat oleh studio TMS Entertainment dan disutradarai oleh Susumu Mitsunaka.

Gratis! Dijadwalkan rilis pada 22 April 2022, The Final Stroke (Part 2) diproduksi oleh Studio Kyoto Animation dan disutradarai oleh Eisaku Kawakami.

Dijadwalkan rilis pada 6 Agustus 2022, One Piece Film: Red dibuat oleh Toei Animation dan disutradarai oleh Gor Taniguchi.

Itulah daftar film anime yang akan rilis tahun depan. Jangan lupa ingat!

