Download WhatsApp Plus Terbaru Update Juli 2023 – Bosan dengan tampilan aplikasi WhatsApp yang terasa sama saja? Ingin mencoba aplikasi WhatsApp yang lebih keren dan bisa dikustomisasi sesuai keinginan? Jangan khawatir karena kini telah hadir aplikasi WhatsApp Plus (WA Plus) yang dapat memenuhi keinginan Anda untuk mengubah tampilan WhatsApp menjadi lebih menarik dan keren.

WA Plus merupakan aplikasi yang dikembangkan berdasarkan aplikasi WhatsApp yang sudah ada. WA Plus memungkinkan Anda mengubah tampilan WhatsApp dan menambahkan fitur yang tidak tersedia di aplikasi WhatsApp resmi. Nah, pada artikel kali ini kita akan membahas WhatsApp Mod secara lengkap. Kami akan memberi tahu Anda apa itu WA Mod, cara mengunduhnya dengan benar, dan fitur apa saja yang disertakan di dalamnya.

Apa itu WhatsApp Plus?

Bisa dikatakan aplikasi WhatsApp Plus merupakan varian yang dikembangkan berdasarkan aplikasi WhatsApp yang sudah ada. Dengan perkembangan tersebut, WA Plus menghadirkan beberapa fitur baru yang belum ada di aplikasi WhatsApp asli sehingga dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam dan menarik dengan WhatsApp.

Aplikasi ini menawarkan banyak fitur keren yang tidak ada di WhatsApp resmi. WhatsApp Plus dapat diinstal pada perangkat Android dan iOS, tetapi pengguna iOS harus melakukan jailbreak terlebih dahulu. Salah satu fitur keren dari WA Plus adalah Anda dapat mengubah tampilan WhatsApp sesuai dengan keinginan Anda. Anda dapat mengubah tema, font, warna bahkan mengubah ikon aplikasi WhatsApp Mod. Ada banyak tema yang tersedia di WA Mod seperti tema transparan, tema gelap dan tema dengan gambar yang sangat menarik.

Tak hanya tampilannya saja yang bisa diubah, WA Plus juga punya fitur-fitur keren lainnya yang tidak ada di WhatsApp resmi. Misalnya, Anda dapat mengirim file berukuran lebih dari 16 MB, melihat status teman Anda tanpa sepengetahuan mereka, dan menghapus tanda centang biru saat Anda membaca pesan seseorang.

Jika Anda ingin mengunduh WhatsApp Mod, Anda dapat mencari di web karena banyak yang menawarkan aplikasi ini secara gratis. Namun Anda juga harus berhati-hati, banyak situs yang menawarkan link download palsu yang dapat merusak perangkat Anda. Anda bisa mencari link download yang aman dan terpercaya melalui forum pengguna WA Plus.

Fitur utama aplikasi WhatsApp Plus

Pernahkah Anda merasa kurang puas dengan fitur-fitur yang ada di WhatsApp resmi? Anda mungkin merasa ingin lebih banyak pilihan yang bisa digunakan saat menggunakan aplikasi chatting ini. Hei, sekarang saatnya mencoba WA Plus! Aplikasi ini menawarkan banyak fitur keren yang tidak ada di WhatsApp resmi.

Berikut ini adalah 7 fitur utama yang bisa Anda manfaatkan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Plus:

Ubah tema WhatsApp

Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan antarmuka WhatsApp sesuai keinginan Anda. Anda dapat memilih berbagai tema yang tersedia di aplikasi WA Plus seperti tema transparan, tema gelap dan tema dengan gambar yang menarik.

Tunjukkan perubahan

Anda dapat mengubah tampilan aplikasi WA Plus dengan mengubah warna teks, ukuran teks, warna latar belakang, dan bahkan ikon aplikasi.

Kirim file besar

Yuk intip fitur keren di WA Plus ini. Ada yang namanya fungsi untuk mengirim file dengan kapasitas jauh lebih besar dari 16 MB! Jadi Anda bisa mengirim file berukuran besar dan tidak perlu khawatir file terpotong. Hal ini sangat berguna bagi anda yang sering mengirim file berupa dokumen, foto atau video dengan ukuran besar.

Hapus centang pada tanda centang biru

Di WhatsApp resmi, jika Anda telah membaca pesan yang diterima, tanda centang biru akan muncul secara otomatis di obrolan. Namun, WhatsApp Plus memungkinkan Anda untuk menonaktifkan fitur ini sehingga pengirim tidak mengetahui bahwa Anda telah membaca pesan tersebut.

Lihat Status Tidak Diketahui

Anda dapat melihat status teman Anda tanpa sepengetahuan teman Anda. Saat Anda melihat status teman Anda di WhatsApp resmi, otomatis akan muncul tanda centang biru di samping status tersebut. Namun, dengan WA Plus, Anda bisa melihat status teman Anda tanpa muncul tanda centang biru.

6.Privasi

Fitur ini memungkinkan Anda memblokir seseorang agar tidak mengirim pesan atau menelepon Anda. Anda juga bisa menyembunyikan status online Anda dari seseorang agar orang tersebut tidak mengetahui saat Anda sedang online di WhatsApp.

Cadangkan dan pulihkan obrolan

Anda dapat mencadangkan dan memulihkan obrolan di WA Plus. Ini sangat berguna jika Anda ingin memindahkan obrolan dari satu perangkat ke perangkat lain atau jika Anda ingin menyimpan obrolan penting.

Dengan berbagai fitur yang ada di WA Plus, Anda bisa mengubah pengalaman menggunakan WhatsApp menjadi lebih seru dan menarik.

Cara menginstal aplikasi WhatsApp Plus

Jika Anda sudah berhasil mengunduh aplikasi WA Plus, langkah selanjutnya adalah menginstal aplikasi tersebut di ponsel Anda. Bagi anda yang masih belum mengetahui cara install aplikasi WA Plus jangan khawatir karena pada artikel ini kami menjelaskan cara install aplikasi WhatsApp Mod dengan mudah dan cepat.

Jika Anda ingin menginstal aplikasi WhatsApp Plus di perangkat Android, berikut langkah-langkah tutorialnya.

Pertama-tama, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi WA Plus dari sumber yang terpercaya dan aman terlebih dahulu. Jika belum, kamu bisa mengikuti panduan cara download aplikasi WhatsApp Mod yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Setelah berhasil mengunduh aplikasi WA Plus, buka aplikasi “File Manager” di perangkat Anda dan cari file unduhan aplikasi WhatsApp Mod yang Anda unduh sebelumnya. Klik file download aplikasi WA Mod dan pilih “Install”.

Jika peringatan “Sumber tidak dikenal” muncul saat penginstalan aplikasi WA Plus, klik opsi “Pengaturan” dan aktifkan opsi “Izinkan dari sumber ini” untuk mengizinkan penginstalan aplikasi dari sumber tidak dikenal. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Waktu yang diperlukan untuk proses instalasi tergantung dari ukuran aplikasi dan kecepatan perangkat yang digunakan.

Setelah proses instalasi selesai, klik opsi “Open” untuk membuka aplikasi WA Plus. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda seperti saat menggunakan aplikasi WhatsApp resmi.

Masukkan nomor telepon Anda dan tunggu kode verifikasi dikirim ke nomor telepon Anda. Jika Anda tidak menerima kode verifikasi, Anda juga dapat memilih opsi “Verifikasi melalui panggilan suara”.

Setelah memasukkan nomor ponsel Anda, WA Plus akan mengirimkan kode verifikasi melalui SMS atau telepon. Masukkan kode tersebut di aplikasi WhatsApp Mod. Tunggu hingga proses verifikasi selesai.

Setelah berhasil verifikasi, kamu bisa langsung mulai menggunakan aplikasi WA Plus dengan fitur-fitur menarik yang sepertinya tidak ada di WhatsApp resmi.

Dengan mengikuti tutorial di atas, Anda dapat menginstal aplikasi WhatsApp Mod dengan mudah dan cepat di perangkat Android Anda. Yuk, selamat mencoba fitur-fitur keren di WA Plus!

