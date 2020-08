Jika Anda pengguna baru kartu Telkomsel, cara cek nomor Telkomsel yang akan kami bagikan ini mungkin berguna buat Anda.

yang akan kami bagikan ini mungkin berguna buat Anda.

Telkomsel sebagai pionir SIM Card di Indonesia memang menjadi andalan masyarakat buat kebutuhan telekomunikasi mereka.

Hal ini tidak mengherankan karena jangkauan sinyal Telkomsel sudah masuk ke berbagai pelosok negeri di Indonesia.

***

Kadang, kita sering lupa dengan nomor kita sendiri. Apalagi sekarang zamannya hp dual sim, dimana kita tidak cukup memiliki satu nomor hp saja.

Memiliki banyak kartu tentu saja susah untuk kita menghafalnya.

Oleh karena itu, bagi anda pengguna Telkomsel (simPATI, Kartu AS, dan Loop), kami akan memberitahukan anda bagaimana caranya cek nomor Telkomsel sendiri.

Cara Cek Nomor Telkomsel Lewat Dial Up

Cara ini umum dilakukan karena terbilang sangat mudah. Asal tahu kodenya, dalam hitungan detik Anda sudah mengetahui nomor hp sendiri.

Perlu diketahui bahwa, cek nomor dengan cara ini akan dikenakan biaya Rp.55,- yang dipotong langsung dari pulsa Anda. Untuk caranya ikuti langkah-langkah berikut: