Lupa dan tidak tahu cara cek nomor Indosat sendiri? Kamu tidak sendirian, karena nyatanya banyak sekali pengguna kartu Indosat yang tidak hafal nomor mereka sendiri.

Biasanya mereka atau kita lebih hafal dengan paket internet dan sisa kuota internet. Karena zaman sekarang nomor telepon hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

Namun terkadang mengetahui nomor sendiri itu penting, misalnya saat mengisi form. Mau tidak mau kamu harus cek nomor sendiri.

Berikut ini beberapa cara terbaru untuk mengecek nomor Indosat kamu.

Cara Cek Nomor Indosat Melalui Dial Up

Cara ini sangat mudah karena kamu hanya perlu memasukkan kode Dial yang akan kami jelaskan berikut ini. Terdapat dua kode dial up yang bisa kamu pakai.

Dengan *363*5*9*3*1#

Buka aplikasi panggilan atau menu dial up lalu tekan kode *363*5*9*3*1#

Buka aplikasi panggilan atau menu dial up lalu tekan kode *363*5*9*3*1# pada layar panggilan kamu.

pada layar panggilan kamu. Lalu tekan tombol CALL/OK/YES.

Kemudian, tunggu hingga beberapa detik dan muncul pop up pada layar.

Kamu akan mendapatkan notifikasi yang berisi informasi mengenai nomor Indosat milih Anda



Dengan Kode *123*30#





Tekan tombol pada layar dengan mamasukkan kode dial atau UMB *123*30# . Setelah itu, tekan CALL/OK/YES.

. Setelah itu, tekan CALL/OK/YES. Tunggu beberapa detik hingga muncul pop up yang berisikan informasi tentang nomor indosat milik Anda.

Kedua cara cek nomor Indosat melalui Dial Up diatas adalah cara paling mudah untuk kamu praktekan.

Namun, pastikan kamu menghafal kode Dial Up atau UMB yang tertera diatas ya.

SMS/MissCall ke Teman

Cara ini mungkin yang paling umum dilakukan, namun kamu harus memiliki sisa pulsa dan masih aktif kartunya.

Sms saja ke teman kamu “bro, gw lupa no hp nich, sms in no hp ini yak. Sekarang, penting bgt soalnya.” Bisa juga dengan melakukan misscall agar pulsa kamu tidak berkurang.

Melalui Bantuan Operator

Setiap provider pasti memiliki operator yang siap melayani pelanggannya 24 jam. Begitu juga dengan Indosat. Pelayanan dari Indosat sejauh ini cukup memuaskan.

Kamu bisa menghubunginya melalui ponsel dengan menggunakan kartu SIM Indosat Ooredoo atau operator lainnya, bisa juga dengan telepon rumah.

Berikut ini nomor layanan bantuan operator atau Customer Service Indosat yang dapat kamu hubungi sesuai dengan jenis kartu Indosat yang kamu gunakan.

Pengguna Indosat Matrix Ooredoo

Bagi pengguna kartu Matrix Ooredoo, kamu bisa menghubungi nomor 111 untuk mengetahui nomor indosat Matrix Ooredoo milik kamu dengan tarif gratis.

Pengguna Mentari dan IM3 Ooredoo

Pengguna Mentari dan IM3 Ooredoo bisa menghubungi nomor Call Center Indosat 100 atau 185 dengan tarif Rp. 400. Selanjutnya akan ada operator yang memandu kamu.

Melalui Modem PC

Bagi kamu yang menggunakan kartu Indosat sebagai modem PC, kamu juga bisa melakukan cek nomor Indosat milik kamu tanpa harus memindahkan kartu SIM modem ke ponsel.

Berikut cara cek nomor indosat melalui modem PC. Pastikan modem yang kamu gunakan sudah terhubung dengan sistem USSD. Buka aplkasi koneksi manajer dan juga buka menu USSD Setelah itu, ketikkan kode dial *123*30#. Lalu tekan SEND/KIRIM.

Tunggu beberapa detik hingga muncul notifikasi dilayar PC kamu berupa semua informasi tentang kartu indosat Ooredoo yang kamu gunakan.

Mulai dari nomor, sisa pulsa hingga masa berlaku kartu indosat.

Melalui Aplikasi MyIM3





Cara cek nomor Indosat dengan aplikasi hanya bisa dilakukan jika sebelumnya kamu sudah mendaftarkan nomor Indosat yang kamu pakai.

Asumsikan kamu sudah mendaftar, maka untuk mengetahui nomor kamu, tinggal buka saja aplikasi MyIM3.

Pada halaman depan akan tampil nomor hp Indosat yang kamu gunakan. Di dalamnya juga akan banyak menu penting yang bisa dieksplor.

Seperti sisa pulsa, paket internet yang sedang digunakan, promo-promo dan menu profil yang bisa kamu ubah-ubah.

Mudah sekali bukan? sekarang tidak perlu khawatir lagi jika kamu lupa nomor kartu indosat milik kamu sendiri.

Beberapa cara cek nomor Indosat diatas dapat kamu coba lakukan sendiri. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat, terimakasih.