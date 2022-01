Aero Whatsapp Latest Version For Android

Bila sekarang ini kamu mencari beragam program whatsapp mod aplikasi dengan mempunyai feature yang paling hebat, karena itu program whatsapp aero menjadi opsi terbaik kamu.

Bila kamu menanyakan, mengapa menjadi yang terbaik? Ya, baik akan kami coba membagi beberapa alasanya.

Whatsapp aero sebagai salah satunya farian whatsapp mod yang lumayan banyak dipakai sesudah program GB Whatsapp. Whatsapp mod yang ini telah mempunyai pemakai aktif sampai beberapa puluh juta pemakai di semua dunia.

Pada artikel ini kamu dapat mendapati banyak pembahasan berkenaan WA aero aplikasi dan kamu akan memperoleh link unduh whatsapp aero terkini dan ketahui feature yang ada di dalam program itu.

WA Aero Mod dapat disebutkan baru, karena program ini pertama kalinya di-launching di tahun 2019 lalu. Tetapi sejak di-launching hingga saat ini beberapa pemakai banyak yang tertarik memakai whatsapp aero karena penampilannya yang paling kece dan kekinian.

Program whatsapp aero mod mempunyai feature yang paling serupa dengan program mod secara umum, namun ada pula beberapa feature sebagai keunggulan atau keunggulan pada program mod aplikasi itu.

Program WA Aero Mod di-launching oleh developer bozkurt hazarr dengan ide dari program fm whatsapp atau found whatsapp.

Walau WA Aero termasuk baru, Tetapi whatsapp aero benar-benar teratur mengupdate program untuk memberi ke amanan pada pemakainya.

Kelebihannya yakni mempunyai penampilan antara muka yang baik sekali dan konstan. Performa WA Aero tidak kalah hebat dengan program whatsapp mod yang lain. Seperti itu alasanya, mengapa WA Aero Mod Aplikasi benar-benar kami anjurkan buat kamu pakai.

Ulasan Whatsapp Aero

Sama seperti yang sudah kami terangkan di atas berkenaan WhatsApp Aero Mod ialah program yang sudah diubah untuk dapat nikmati sejumlah fitur tertentu yang tidak dapat kamu peroleh pada whatsapp orisinal.

Whatsapp aero ini di-launching oleh pengembang yang dari Turki yakni bozkurt hazarr. Berfarian yang ada diaplikasi whatsapp aero ini masih termasuk baru, karena baru pertama kalinya di-launching di tahun 2019 lalu.

Banyak yang hendak kamu peroleh bila memakai wa aero ini, karena di dalamnya ada suatu hal yang cukup spesial daripada kamu memakai pesaing lainnya misalnya yowhatsapp atau GB Whatsapp.

Antiknya kembali pada apilikasi WA Aero Mod yang ini sediakan versus yang mini disebutkan dengan whatsapp aero lite.

Feature Whatsapp Aero Aplikasi

Untuk kamu yang telah ingin tahu berkenaan feature apa yang ada di dalam program whatsapp aero mod ini, karena itu kamu dapat bisa menyaksikan pembahasan dari kami berkenaan apa yang ada di dalam WA Aero Mod Aplikasi.

Karena ini cukup penting buat kamu kenali supaya di saat memakai whatsapp aero aplikasi di android atau iOS langsung pahami peranan dan manfaat masing-masing di bawah ini:

Dapat hilangkan Ceklis Dua

Bila kamu tidak mau kedapatan ketika ada chat dari seorang yang telah kamu membuka dan baca, karena itu jalan keluarnya dapat memakai feature yang ini yakni hilangkan ceklis dua pada program whatsapp.

Triknya lumayan gampang dan sederhana, kamu cuman ikuti beberapa langkah secara lengkap berikut:

– Pertama kali, silakan kamu membuka menu “Seting” pada WA Aero.

– Selanjutnya, silakan kamu pilih lambang titik tiga yang ada disamping kanan monitor atas.

– Seterusnya, silakan kamu tentukan “Seting Aero”.

– Dalam menu “Seting Aero”, silakan kamu tentukan menu “Security” dan “Privacy”.

– Selanjutnya, silakan kamu scrool kebawah sampai kamu mendapati kolom “Chat”.

– Selanjutnya, silakan kamu tentukan “Contact”.

– Selanjutnya ceklis atau contreng opsi “Hide Tick Second”.

– Seterusnya, silakan kamu tentukan tombol “OK”.

– Usai!

Status Online Lenyap

Bila kamu berasa tidak nyaman dengan status online yang ada pada program WA Aero Mod dan kamu ingin supaya status online itu kelihatan. Karena itu kamu dapat memakai feature yang ini, berikut langkah hilangkan status online.

– Langkah awal, silakan kamu membuka menu “Privileges Aero”.

– Bila kamu menyaksikan lambang tiga titik yang ada disamping kanan monitor atas, selanjutnya kamu tentukan “Seting Aero” sama dengan beberapa hal yang telah admin terangkan di atas.

– Pada halaman “Seting” kamu dapat tentukan menu “Privacy”.

– Selanjutnya, silakan kamu kamu aktifkan “Hide Last Seed Toggle” supaya sembunyikan “Last Seen” dan “Status Online” pada program whatsapp.

– Usai!

Filter Panggilan Masuk

Bila kamu tidak sukai atau malas sama orang, selanjutnya ingin memblok namun tidaklah sampai hati, karena itu kamu dapat memakai feature yang ini pada pemakaian WA Aero Mod Aplikasi.

Triknya seperti yang sudah kami terangkan di atas untuk buka menu “Seting”.

Selanjutnya kamu tentukan menu “Seting” dan “Privacy”, seterusnya “Who Can Call Me”, selanjutnya tinggal kamu pilih salah satunya tiga pilihan yang disiapkan.

Karena itu silakan kamu tentukan “Everyone”, bila kamu cuman ingin terima panggilan whatsaap yang dari contact handphone kamu. Lantas, silakan kamu tentukan “Nobody” bila kamu tidak mau terima panggilan seorang.

Menyembunyikan Status Menulis

Untuk langkah hilangkan status menulis, karena itu triknya hampir serupa seperti menhilangkan ceklis atau contreng warna biru dua.

Namun kamu harus pilih pilihan “Hide Typing”, untuk feature yang ini ada pada program wa aero mod . Maka bila kamu ingin sembunyikan status sedang menulis di saat membalasnya pesan digrup, karena itu kamu aktifkan pilihan yang ini dengan berikut:

– Langkah awal, silakan kamu membuka wa aero, lalu kamu tentukan menu “Privileges Aero”.

– Selanjutnya, silakan kamu click titik tiga yang ada disamping kanan monitor handphone kamu.

– Seterusnya, silakan kamu tentukan menu “Seting Aero”.

– Pada halaman ini, silakan kamu tentukan menu “Privacy”.

– Selanjutnya, silakan kamu aktifkan pilihan “Toggle Last Seen Hide”.

– Dengan aktifkan pilihan itu, karena itu kamu akan sembunyikan status online dan last seen di dalam program whatsapp.

– Usai!

Menyaksikan Status Whatsapp

Triknya kamu harus berkunjung langkah yang telah kami beri di atas, selanjutnya silakan kamu tinggal cari pilihan “Hide View Status” atau anti delete status.

Menyaksikan Pesan Yang Telah Dihapus

Biasanya bila chattan bersama orang ke-2 (selingkuhan), karena itu pesan akan dihapus karena takut kedapatan oleh seorang apa lagi bila kedapatan sama si istri tersayang.

Tetapi pada chattingan itu tidak sadar jika ada kalimat yang terpenting buat kamu kenali kembali.

Dengan feature program whatsapp aero (WA Aero) aplikasi karena itu kamu dapat kembalikan pesan yang telah dihapus tetap. Dengan semacam ini kamu dapat membaca ulang kalimat chatting yang penting.

Mengganti Topik Whatsapp

Jemu dengan penampilan whatsapp yang memimpin dengan warna hijau? Tenang saja, pada program whatsapp aero iOS atau android dapat ganti-ganti penampilan topik dalam program whatsapp secara gratis.

Topik yang ada di dalam program wa aero mod banyak, hingga kamu tidak berasa jemu.

Langkah Install Whatsapp Aero

Bila kamu telah mengambil file whatsapp aero (wa aeo) aplikasi dalam link yang sudah kami siapkan di atas, tetapi kamu belum ketahui langkah memasangkannya.

Karena itu silakan kamu baca saja beberapa langkah secara lengkap di bawah ini supaya penempatan WA Aero Mod Aplikasi dapat jalan dengan seharusnya:

– Langkah awal, silakan kamu ambil file WA Aero aplikasi yang sudah kami beri di atas.

– Seterusnya, silakan kamu taruh file apknya.

– Selanjutnya, silakan kamu datangi menu “Penataan”.

– Bila ada peringatan “Sumber Tidak Dijumpai”, karena itu silakan kamu aktifkan saja.

– Jika sudah, silakan kamu mencari file aplikasi itu lalu click.

– Silakan kamu nantikan sampai proses “Install” betul-betul usai.

– Usai!

